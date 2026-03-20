«Выпрямилась в кресле»: Трамп напугал премьера Японии одним сравнением

Президент США Дональд Трамп сравнил недавнюю операцию в Иране с внезапной атакой на американскую базу Перл-Харбор во Второй мировой войне. Это напугало японского премьера Санаэ Такаити прямо во время переговоров в Белом доме, пишет Berliner Zeitung.

Трамп, комментируя военную кампанию против Исламской Республики, сослался на эффект внезапности. По его логике, предупреждать союзников о начале атак было так же бессмысленно, как японцам в 1941 году было бессмысленно предупреждать американцев перед бомбежкой базы на Гавайях. Эти слова прозвучали в тот момент, когда экономика Японии и так несет колоссальные потери из-за действий США на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп вызвал раздражение своим замечанием. <…> Такаити отреагировала заметно напряженно, выпрямившись в кресле и с тревогой глядя на свою делегацию. Официальной реакции из Токио пока не последовало, — указывается в материале Berliner Zeitung.

Из-за ударов США и Израиля по Ирану судоходство в Ормузском проливе практически парализовано. Именно через этот узкий коридор Япония получает около 70% импортной нефти и значительные объемы сжиженного природного газа. Танкеры с грузом застряли в Персидском заливе, и, если маршрут не разблокируют, страну ждет тяжелейший энергетический кризис.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не планируют направлять свои войска на территорию Ирана. Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Трамп подчеркнул, что, если такое решение будет принято, он обязательно его огласит.