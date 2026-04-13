Психолог назвал причины синдрома отложенной жизни

Синдром отложенной жизни может возникать из-за страха, рассказал Общественной Службе Новостей практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс. По его словам, люди могут бояться разочарования.

Я думаю, что люди откладывают какие-то значимые для себя события на потом, потому что они боятся, что если они все-таки это сделают и что-то получат, им не будет так хорошо, как они бы того хотели, они не будут настолько же счастливы, как в своих фантазиях. Поэтому они и придумывают разные отговорки: «Сначала надо, чтобы произошло это и это, и потом-то я уже точно всего добьюсь», — рассказал Хорс.

Он посоветовал отказаться от убеждения, что все в жизни должно приносить максимальное удовольствие. По словам психолога, людям с синдромом отложенной жизни необходимо понять: разочарование — нормальное чувство.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, что синдром упущенных каникул мешает людям отдохнуть в отпуске. По ее словам, это состояние возникает, когда человек формально был свободен от работы и дел, но по факту продолжал жить в режиме стресса.