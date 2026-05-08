Психолог объяснила, откуда берется синдром самозванца

Синдром самозванца зачастую возникает из страха стыда, заявила психолог, нейрофизиолог, преподаватель саногенного мышления Ирина Павлова. В разговоре с aif.ru специалист подчеркнула, что такое состояние может блокировать всю деятельность человека.

С точки зрения саногенного мышления — это чистой воды страх стыда, опасение не оправдать собственных ожиданий от самого себя. И это состояние блокирует всю деятельность, буквально парализует, — пояснила психолог.

Специалист обратила внимание, что синдром самозванца — это не дефицит знаний, а неумение анализировать себя. По ее словам, это очень важный навык, который помогает в том числе и в рабочих процессах.

Ранее психолог Лилия Лазарева заявила, что прокрастинация возникает из-за попытки избежать стресса или напряжения при выполнении задачи. По ее словам, из-за нежелания сталкиваться с дискомфортом человек сознательно или неосознанно начинает оттягивать решение вопроса.