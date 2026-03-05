Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 11:07

Психотерапевт объяснила феномен синдрома упущенных каникул

Врач Крашкина: синдром упущенных каникул мешает людям восстановиться в отпуске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Синдром упущенных каникул мешает людям отдохнуть в отпуске, заявила LIFE.ru психотерапевт Ирина Крашкина. По ее словам, это состояние возникает, когда человек формально был свободен от работы и дел, но по факту продолжал жить в режиме стресса. Врач отметила, что смена места и обстоятельств само по себе не гарантирует восстановления.

В последние годы все чаще говорят о синдроме упущенных каникул — состоянии, когда после отпуска человек возвращается не отдохнувшим, а разочарованным и еще более уставшим. Вроде бы была возможность выспаться и сменить обстановку, но вместо этого — марафон экскурсий, решение бытовых вопросов или постоянная работа в телефоне, — отметила Крашкина.

Она уточнила, что для восстановления организму нужно время, чтобы снизить уровень кортизола — гормона стресса и переработать накопленное напряжение. В случае если отпуск становится гонкой впечатлений или попыткой добавить красок в жизнь, то мозг остается в напряжении. Врач добавила, что при таком синдроме у человека могут появиться раздражительность, бессонница, проблемы с адаптацией к работе, головные боли, дискомфорт в животе и тахикардия.

Ранее Крашкина заявила, что оптимистичный взгляд на мир помогает избежать депрессии и тревожных расстройств. Специалист подчеркнула, что такие люди чаще готовы решать проблемы и обращаться за помощью.

