02 февраля 2026 в 12:46

Психотерапевт объяснила, зачем некоторые люди поедают собственные волосы

Психотерапевт Фомина: люди с трихофагией часто едят свои волосы для успокоения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Люди, поедающие собственные волосы, зачастую делают это, чтобы избавиться от стресса, заявила «Вечерней Москве» психотерапевт Евгения Фомина. Она отметила, что так называемая трихофагия, как правило, связана с трихотилломанией, при которой пациенты выдирают себе волосы.

Оба эти отклонения являются невротическими или тревожными расстройствами. Человек вырывает и поедает свои волосы, чтобы справиться со стрессом. Это неосознанное желание и потребность. Например, кто-то грызет ногти, губы или что-то перебирает в руках в момент стресса. А у людей с трихотилломанией и трихофагией именно такая склонность. Они выбирают вырвать и съесть свои волосы, чтобы успокоиться, — объяснила Фомина.

Она уточнила, что трихотилломанию и трихофагию можно вылечить с помощью психотерапии. В ходе нее людям помогают найти причину такого поведения и проработать тревожное или депрессивное расстройство. При этом в некоторых случаях пациентам дополнительно требуется медикаментозное лечение.

Ранее психолог Ольга Уманова заявила, что бессонница и другие нарушения сна, раздражительность, проблемы с концентрацией и хроническая усталость могут сигнализировать о скрытой депрессии. Отстраненность в общении или вовсе отказ от контактов с людьми — тоже тревожный признак.

заболевания
расстройства
психотерапевты
общество
