Психотерапевт объяснила, зачем некоторые люди поедают собственные волосы

Люди, поедающие собственные волосы, зачастую делают это, чтобы избавиться от стресса, заявила «Вечерней Москве» психотерапевт Евгения Фомина. Она отметила, что так называемая трихофагия, как правило, связана с трихотилломанией, при которой пациенты выдирают себе волосы.

Оба эти отклонения являются невротическими или тревожными расстройствами. Человек вырывает и поедает свои волосы, чтобы справиться со стрессом. Это неосознанное желание и потребность. Например, кто-то грызет ногти, губы или что-то перебирает в руках в момент стресса. А у людей с трихотилломанией и трихофагией именно такая склонность. Они выбирают вырвать и съесть свои волосы, чтобы успокоиться, — объяснила Фомина.

Она уточнила, что трихотилломанию и трихофагию можно вылечить с помощью психотерапии. В ходе нее людям помогают найти причину такого поведения и проработать тревожное или депрессивное расстройство. При этом в некоторых случаях пациентам дополнительно требуется медикаментозное лечение.

