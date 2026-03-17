17 марта 2026 в 10:28

Стали известны подробности скандала с опозорившимся генералом США в Киеве

Генерал США потерял важные документы и получил сотрясение во время визита в Киев

Фото: US Joint Staff/Global Look Press
Американский генерал Антонио Агуто, курировавший помощь Украине в 2022–2024 годах, потерял секретные документы и заработал сотрясение мозга после гулянки в Киеве, следует из нового отчета офиса генерального инспектора Минобороны США. Инцидент произошел во время визита в украинскую столицу весной 2024 года. Военачальник выпил литр чачи, после чего упал и расшиб себе лоб.

В марте 2024 года Агуто и его команда следовали поездом из Германии в Киев, имея при себе секретные документы. По прибытии выяснилось, что материалы остались в вагоне. Найти их удалось лишь спустя сутки, после чего карты передали в посольство США. Сам генерал признал, что допустил халатность.

Второй инцидент произошел в мае накануне встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Агуто явился на мероприятие в нетрезвом состоянии — оказалось, что он выпил две пол-литровые бутылки чачи. Два свидетеля сообщили, что видели, как он упал назад и ударился затылком о стену. Утром, согласно отчету, у него также был заметный след на лбу.

Проверка подтвердила, что генерал нарушил правила хранения секретной информации и нормы поведения. При этом доказательств того, что он создавал токсичную атмосферу в коллективе, обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что в Японии набирает популярность ироничный термин «сусификация» от слова «суси» («суши»), описывающий особый метод задержания иностранцев-дебоширов. Неологизм появился после вирусного видео, на котором полицейские, не применяя грубой силы, аккуратно заворачивают пьяного нарушителя в ткань и уносят в служебную машину.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД предложили законодательно запретить артистам-иноагентам выступать в РФ
Украине представили финальные условия для вступления в Евросоюз
Путин раскрыл, от чего во многом зависит технологическое лидерство России
«Будут выжигать все»: политолог указал на риски планов США по острову Харк
Доллар побил октябрьский рекорд
«Ничего криминального»: Тарасова об уходе фигуристов Плющенко к Тутберидзе
В Иране высмеяли планы Трампа по избранию нового лидера республики
В Иране заявили о военном положении в Ормузском проливе
Еще одна страна заинтересовалась покупкой российской нефти
Раскрыта причина распространения заболеваний скота под Новосибирском
«Останется на совести каждого»: Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко
Стоматолог назвал серьезные последствия потери всего одного зуба
Пели гимн на весь аэропорт: яркие фото встречи российских паралимпийцев
Столкновение УАЗа и самосвала на производстве привело к массовой трагедии
В Венгрии предложили радикальный шаг по России
«В носу подростка вырос зуб»: московские врачи провели уникальную операцию
Чемпион Бугаев рассказал об отношениях между соперниками на Паралимпиаде
Убит лидер иранского народного ополчения
«Искандер» разнес авиабазу с F-16, Харьков погас: удары по Украине 17 марта
«Плевок» Солнца обернулся масштабной магнитной бурей
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
