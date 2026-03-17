Стали известны подробности скандала с опозорившимся генералом США в Киеве Генерал США потерял важные документы и получил сотрясение во время визита в Киев

Американский генерал Антонио Агуто, курировавший помощь Украине в 2022–2024 годах, потерял секретные документы и заработал сотрясение мозга после гулянки в Киеве, следует из нового отчета офиса генерального инспектора Минобороны США. Инцидент произошел во время визита в украинскую столицу весной 2024 года. Военачальник выпил литр чачи, после чего упал и расшиб себе лоб.

В марте 2024 года Агуто и его команда следовали поездом из Германии в Киев, имея при себе секретные документы. По прибытии выяснилось, что материалы остались в вагоне. Найти их удалось лишь спустя сутки, после чего карты передали в посольство США. Сам генерал признал, что допустил халатность.

Второй инцидент произошел в мае накануне встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Агуто явился на мероприятие в нетрезвом состоянии — оказалось, что он выпил две пол-литровые бутылки чачи. Два свидетеля сообщили, что видели, как он упал назад и ударился затылком о стену. Утром, согласно отчету, у него также был заметный след на лбу.

Проверка подтвердила, что генерал нарушил правила хранения секретной информации и нормы поведения. При этом доказательств того, что он создавал токсичную атмосферу в коллективе, обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что в Японии набирает популярность ироничный термин «сусификация» от слова «суси» («суши»), описывающий особый метод задержания иностранцев-дебоширов. Неологизм появился после вирусного видео, на котором полицейские, не применяя грубой силы, аккуратно заворачивают пьяного нарушителя в ткань и уносят в служебную машину.