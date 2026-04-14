14 апреля 2026 в 21:05

Медведев раскрыл, какие учителя нужны в школах

Медведев: в российских школах не хватает учителей математики и естественных наук

Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В российских школах не хватает молодых преподавателей математики и естественных наук, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, опубликованным на платформе МАХ, именно к этим дисциплинам отмечается рост интереса школьников.

Особого внимания требуют вопросы кадрового обеспечения школ: среди педагогов математического и естественно-научного профиля много людей старшего возраста, молодых не хватает, — сказал Медведев.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент исследовательской и технологической компании «Крибрум» Игорь Ашманов заявил, что массовое внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс порождает серьезные проблемы. По его словам, преподаватели вузов уже не могут точно определить, каких студентов они на самом деле обучают, а кого «упускают».

В Минпросвещения России сообщили, что в старших классах школ не введут второй обязательный иностранный язык. Так в ведомстве отреагировали на слухи о том, что новый предмет появится в учреждениях с сентября 2027 года.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

