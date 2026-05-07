День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 07:00

В прокуратуре Кузбасса озвучили причины аварии на шахте «Алардинская»

Прокуратура Кузбасса: на шахте «Алардинская» произошло возгорание кабеля

Горнорабочие шахты «Алардинская» Горнорабочие шахты «Алардинская» Фото: mchs.gov.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Калтанском городском округе Кемеровской области на шахте «Алардинская» произошло возгорание кабельной продукции, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Вскоре после этого было зафиксировано превышение уровня угарного газа.

Сегодня, 7 мая, на шахте «Алардинская» в Калтанском городском округе произошло возгорание кабельной продукции, — говорится в официальном заявлении.

В связи с опасной ситуацией всех работников эвакуировали на поверхность. В пресс-службе правительства региона уточнили, что все горняки вышли из шахты. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины инцидента в данный момент устанавливаются. На месте работают представители экстренных служб.

До этого в пресс-службе шахты «Комсомолец» в Кемеровской области рассказали о другом происшествии. Вода в реке Иня резко поднялась и перелилась через водооградительный вал в районе поселка Байкаим. В результате шахта была затоплена талыми водами. На месте работали спасатели, которые эвакуировали горняков. В результате все сотрудники оказались в безопасности. Горняков другой шахты — имени Кирова — эвакуировали еще 1 мая, добыча угля там временно прекращена.

Регионы
Кемеровская область
шахты
возгорания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ запустили беспилотники на Петербург с территории ЕС
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.