В прокуратуре Кузбасса озвучили причины аварии на шахте «Алардинская»

В Калтанском городском округе Кемеровской области на шахте «Алардинская» произошло возгорание кабельной продукции, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Вскоре после этого было зафиксировано превышение уровня угарного газа.

Сегодня, 7 мая, на шахте «Алардинская» в Калтанском городском округе произошло возгорание кабельной продукции, — говорится в официальном заявлении.

В связи с опасной ситуацией всех работников эвакуировали на поверхность. В пресс-службе правительства региона уточнили, что все горняки вышли из шахты. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины инцидента в данный момент устанавливаются. На месте работают представители экстренных служб.

До этого в пресс-службе шахты «Комсомолец» в Кемеровской области рассказали о другом происшествии. Вода в реке Иня резко поднялась и перелилась через водооградительный вал в районе поселка Байкаим. В результате шахта была затоплена талыми водами. На месте работали спасатели, которые эвакуировали горняков. В результате все сотрудники оказались в безопасности. Горняков другой шахты — имени Кирова — эвакуировали еще 1 мая, добыча угля там временно прекращена.