Три человека госпитализированы после аварии с поездом в Кузбассе

Три человека пострадали в результате столкновения поезда и грузовика недалеко от станции Бочаты в Беловском районе Кемеровской области, передает Telegram-канал «112». Сообщается, что пострадавших госпитализировали.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, после чего состав протаранил машину. В результате столкновения первый вагон поезда сошел с рельсов. Из-за происшествия на станции наблюдаются задержки движения поездов. Беловская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Ранее в Красноярском крае грузовой автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом, что привело к столкновению. По предварительным данным, в результате инцидента никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал, схода вагонов также не произошло. Поезд задержался в пути на 3,5 часа.