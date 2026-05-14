День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 13:19

Три человека госпитализированы после аварии с поездом в Кузбассе

Три человека пострадали в ДТП с поездом и грузовиком в Кузбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Три человека пострадали в результате столкновения поезда и грузовика недалеко от станции Бочаты в Беловском районе Кемеровской области, передает Telegram-канал «112». Сообщается, что пострадавших госпитализировали.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, после чего состав протаранил машину. В результате столкновения первый вагон поезда сошел с рельсов. Из-за происшествия на станции наблюдаются задержки движения поездов. Беловская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Ранее в Красноярском крае грузовой автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом, что привело к столкновению. По предварительным данным, в результате инцидента никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал, схода вагонов также не произошло. Поезд задержался в пути на 3,5 часа.

Регионы
Кемеровская область
поезда
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти рассказали о применении вакцины от колоректального рака
Онищенко раскрыл способы защиты от смертоносного хантавируса
В школе Владивостока распылили перцовый баллончик
Раскрыта основная причина стресса россиян во время работы
Раскрыта реальная причина давления Запада на Зеленского через НАБУ и САП
«Много версий»: психиатр о воспитательнице, отрезавшей палец ребенку в саду
В Белом доме рассказали, какой ресурс Китай хотел бы больше закупать у США
США в Европе поставили ротацию войск на паузу
Си Цзиньпин назвал отношения США и Китая ключевыми в мире
Уролог ответил, в каком возрасте у мужчин наиболее сильное либидо
HR-эксперт раскрыл, с чем связан шестикратный рост числа отцов в декрете
Шойгу раскрыл, к чему должна вернуться Украина
Три человека госпитализированы после аварии с поездом в Кузбассе
Россияне рискуют остаться без мультфильмов Disney
Врач назвал неочевидный способ профилактики гипертонии
В российских тюрьмах стало на порядок меньше заключенных
Российские системы ПВО сбили почти 400 беспилотников ВСУ за сутки
Российские «Кинжалы» стерли в порошок объекты ВПК Украины
Поиски Усольцевых: последние новости 14 мая, закроют ли дело, заявление СК
«Спокойной пенсии не будет»: политолог о страшном будущем Зеленского
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.