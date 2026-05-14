«Много версий»: психиатр о воспитательнице, отрезавшей палец ребенку в саду

Воспитательница из Махачкалы, которая отрезала палец ребенку, может быть умственно отсталой, заявил NEWS.ru врач-психиатр, нарколог Василий Шуров. При этом, по его словам, не исключено, что у женщины могут быть психические отклонения, включая садистские наклонности.

Вопрос о вменяемости воспитательницы, [отрезавшей палец трехлетней девочке], будет решать психолого-психиатрическая экспертиза. Она здесь 100% необходима. У меня много версий: это действительно может быть психически больная женщина, с садистскими наклонностями, или, возможно, слабоумная, которая из страха перед наказанием дорезала ребенку пальчик. Я не могу объяснить такое зверство обычной логикой. И это, конечно, очень страшно, что такие люди могут работать с малышами в садике, — сказал Шуров.

Ранее сообщалось, что в Махачкале уволили заведующего детского сада и трех сотрудниц после случая с трехлетней девочкой, которой сначала прищемило мизинец дверью, а потом его дорезали. Среди уволенных — две воспитательницы и няня, которых по этому делу арестовал суд.