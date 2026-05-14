14 мая 2026 в 14:23

Подросток попал в ДТП на мопеде и потерял отца

В Краснодаре 15-летний подросток потерял отца в ДТП на мопеде

Подросток из Краснодара попал в аварию на мопеде, в результате его отец-пассажир погиб, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу. Сам 15-летний водитель был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

В результате аварии 65-летний пассажир мопеда — отец подростка — скончался на месте. Несовершеннолетний водитель получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, 15-летний подросток на мопеде проехал на запрещающий сигнал светофора. Он столкнулся с легковым автомобилем, которым управлял 27-летний мужчина.

Ранее в Казани на улице Краснококшайской произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Автомобиль, за рулем которого находился курьер службы доставки, повернул во двор прямо с разворотной петли. В этот момент в него на полном ходу влетел двигавшийся по главной дороге мотоциклист.

До этого в Забайкальском крае на грунтовой дороге у железнодорожных путей в поселке Новокручининский столкнулись автомобиль УАЗ и мотоцикл «Минск». За рулем мотоцикла находился 14-летний подросток, который получил тяжелые травмы и скончался по пути в больницу.

