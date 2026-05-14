Москвичей предупредили о резком изменении погоды

В ближайшие часы в столице начнется гроза с дождем, предупреждает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства. Там уточнили, что порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.

Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких! — говорится в сообщении комплекса.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до 21:00 14 мая. Москвичам и гостям столицы напомнили, что не стоит прятаться под деревьями и парковаться рядом с ними во время грозы и сильного ветра. В МЧС Москвы также призвали обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в Москве и Подмосковье с 12 по 15 мая пройдут грозы с небольшими дождями. По словам синоптика, непогода может сохраниться и в выходные — с 16 по 17 мая.