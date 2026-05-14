Путин отметил наличие талантливых людей среди участников СВО

Регулярные личные контакты с участниками специальной военной операции подтверждают наличие среди них огромного числа одаренных и прогрессивных специалистов, заявил президент России Владимир Путин на X съезде Союза машиностроителей. Глава государства подчеркнул, что эти защитники по праву считаются настоящими героями, заслуживающими всесторонней поддержки со стороны властей, передает сайт Кремля.

Я прошу правительства, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей в отечественный ОПК, в другие индустриальные отрасли. <...> Да, ребята воюют, показывают себя, ну, нужно их поддержать, надо искать талантливых. Там много талантливых людей. Я встречаюсь с ними, поверьте мне. Талантливых, современных, хорошо мыслящих. Нужно их искать, искать, находить и помогать, — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что РФ стремится к созданию долгосрочных технологических союзов с дружественными партнерами. Глава государства подчеркнул важность детального изучения лучшей мировой практики ради дальнейшей интеграции передовых разработок в отечественную экономику.

Кроме того, он отметил, что необходимо отказываться от разделения промышленных объектов на военный и гражданский секторы. Президент пояснил, что подобные формальные барьеры создают препятствия для успешного освоения инновационных разработок и передовых технологий непосредственно на фабриках и заводах.