Песков оценил влияние дела Ермака на украинское урегулирование

14 мая 2026 в 15:33

Песков: дело Ермака вряд ли повлияет на урегулирование конфликта на Украине

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Дело бывшего главы офиса украинского президента Андрея Ермака вряд ли повлияет на урегулирование конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва не следит за этим судебным процессом, так как это проблема Киева, передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС.

Не думаю, что это может и возымеет какое-то влияние для дальнейшего продолжения мирного процесса, — сказал Песков.

Ранее Киевский суд арестовал Ермака по делу о легализации 460 млн гривен (777,4 млн рублей). При этом суд разрешил ему выйти под залог в 180 млн гривен (304,2 млн рублей).

Немецкие журналисты считают, что арест Ермака стал последним предупреждением для украинского президента Владимира Зеленского от Запада. В издании Berliner Zeitung указали, что европейские антикоррупционные сети хотели надавить на украинского президента для проведения реформ.

В свою очередь экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров заявил, что Ермак, скорее всего, сможет выйти под залог и избежать наказания по делу о коррупции. Однако, по его словам, этот скандал окажет влияние на политическую судьбу Зеленского.

