Актриса Чиповская раскрыла главную мысль «Гамлета» с Юрой Борисовым

Аня Чиповская в роли Гертруды в сцене из спектакля «Гамлет» во время предпремьерного показа в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

Главным посылом спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым стала мысль, что от человека в этом меняющемся и полном информационного шума мире еще что-то зависит, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказала актриса Анна Чиповская, исполнившая роли Гертруды. По словам артистки, в постановке по трагедии Уильяма Шекспира она нашла много смыслов и смогла полюбить то, что делает на сцене.

Круто, когда ты в какой-то момент жизни выбираешь считать, что от тебя что-то зависит. Когда ты в мире повседневном, в котором бесконечно что-то происходит — меняется мир, меняешься ты сам и в какой-то момент тебе начинает казаться, что ты живешь в каком-то медиашуме и что от тебя ничего не зависит, так здорово начать считать, что от тебя что-то зависит, — сказала Чиповская.

Ранее актриса Чиповская сказала NEWS.ru, что в работе над спектаклем «Гамлет» Борисов поразил ее своей фантазией. По ее словам, у него постоянно находятся небанальные идеи. Актриса отметила, что уже работала с Борисовой на съемках фильма «Пророк. История Александра Пушкина» и это тоже было интересно, но там работа строилась совершенно по-другому.