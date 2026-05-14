День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 16:00

Стало известно, какой писатель XX века стал наиболее популярным у россиян

Readovka.news: Булгаков стал самым популярным писателем XX века у россиян

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Михаил Булгаков стал наиболее популярным писателем XX века у россиян в 2026 году — его произведения возглавили рейтинг продаж отечественной литературы, пишет Readovka.news со ссылкой на сервис «Литрес». Кроме того, драматург вошел в топ-10 самых востребованных мировых классиков в России.

Помимо него, в этот список попали Эрих Мария Ремарк, Уильям Сомерсет Моэм, Айн Рэнд, Сергей Довлатов и другие. В общем топе популярности русских авторов Булгаков занял второе место. Первенство отдали Федору Достоевскому. В пятерку востребованных писателей страны вошли Владимир Набоков, Лев Толстой и Александр Пушкин.

Лидерами по продажам 2026 года, помимо Булгакова, стали Антон Чехов и Леонид Андреев. В пятерку самых покупаемых авторов также включили Максима Горького и Александра Куприна.

Ранее председатель комитета Российского книжного союза по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина сообщила, что произведения русской классической литературы не подпадают под закон о пропаганде наркотиков и не требуют специальной маркировки. С 1 марта в силу вступили поправки в ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Общество
Михаил Булгаков
писатели
литература
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Воображаемый мир»: депутат о словах Зеленского про «справедливый» ответ РФ
В Минтруде назвали ожидания зумеров от первой работы
Пушилин рассказал о ситуации на подступах к Славянску
Ветеран ЦСКА призвал молодого игрока команды не переходить в Европу
Ветеран ЦСКА оценил шансы команды в последнем матче сезона РПЛ
В Крыму задержали водителя за нарушение ПДД после публикации видео
Украинский производитель дронов лишился офиса в Киеве
Лантратова ответила, как СВО вывела правозащитников на чистую воду
Полицейские в Ленобласти разыскали стрелка после конфликта
Известный комик из России назвал себя израильтянином
Парашютист погиб во время тренировочного прыжка в Ставропольском крае
«Он погиб»: Кличко стал «медиумом» и пообщался с мертвым бойцом ВСУ
Летнее тепло, грозы и небольшие дожди: погода в Москве в начале недели
Пашинян оценил новый закон о защите россиян за рубежом
Россиянам рассказали, как накопить миллионы рублей при скромных вложениях
В Совфеде ответили, что нужно учитывать США в переговорах по Украине
Кадровый эксперт рассказала, когда выгоднее увольняться
Рубио раскрыл, чью армию считает самой мощной в мире
Стало известно, когда начнутся поставки российских самолетов SJ-100
Названы потери Армении от выхода из ЕАЭС
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.