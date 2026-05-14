Стало известно, какой писатель XX века стал наиболее популярным у россиян

Михаил Булгаков стал наиболее популярным писателем XX века у россиян в 2026 году — его произведения возглавили рейтинг продаж отечественной литературы, пишет Readovka.news со ссылкой на сервис «Литрес». Кроме того, драматург вошел в топ-10 самых востребованных мировых классиков в России.

Помимо него, в этот список попали Эрих Мария Ремарк, Уильям Сомерсет Моэм, Айн Рэнд, Сергей Довлатов и другие. В общем топе популярности русских авторов Булгаков занял второе место. Первенство отдали Федору Достоевскому. В пятерку востребованных писателей страны вошли Владимир Набоков, Лев Толстой и Александр Пушкин.

Лидерами по продажам 2026 года, помимо Булгакова, стали Антон Чехов и Леонид Андреев. В пятерку самых покупаемых авторов также включили Максима Горького и Александра Куприна.

Ранее председатель комитета Российского книжного союза по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина сообщила, что произведения русской классической литературы не подпадают под закон о пропаганде наркотиков и не требуют специальной маркировки. С 1 марта в силу вступили поправки в ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».