Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков

Произведения русской классической литературы не подпадают под закон о пропаганде наркотиков и не требуют специальной маркировки, сообщила РИА Новости председатель комитета Российского книжного союза по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина. С 1 марта в силу вступили поправки в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Классическая отечественная литература, вышедшая до 1990 года, не маркируется, она не подпадает под действие этого закона, — заявила Бейлина.

Эксперт уточнила, что маркировка распространяется на произведения, изданные после 1 августа 1990 года, а также на переводы зарубежных авторов, выполненные позже этой даты, включая классиков мировой литературы. В частности, ранее такие пометки получили отдельные книги Эриха Марии Ремарка, Джона Стейнбека и Жан-Поля Сартра.

Ранее сообщалось, что в связи с новым законом промаркируют биографические книги о жизни и творчестве поэта Владимира Высоцкого и писателя Михаила Булгакова. Среди них — «Высоцкий: Мне есть чем оправдаться перед ним» Владимира Новикова и «Михаил Булгаков» Алексея Варламова (серия «Жизнь замечательных людей»).