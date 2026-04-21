Книги о Высоцком и Булгакове промаркируют по закону о пропаганде наркотиков

Биографические книги о жизни и творчестве поэта Владимира Высоцкого и писателя Михаила Булгакова промаркируют в соответствии с законом о противодействии пропаганде наркотиков, следует из перечня Российского книжного союза (РКС). Соответствующий приказ Минкульта вступит в силу 1 марта 2026 года.

В список вошли книга Владимира Новикова «Высоцкий: Мне есть чем оправдаться перед ним». Кроме того, будут промаркированы три издания о Булгакове: «Михаил Булгаков» Алексея Варламова (серия «Жизнь замечательных людей»), «Булгаков. Мои воспоминания» Любови Белозерской и «По следам Мастера и Маргариты» Екатерины Горпинко.

