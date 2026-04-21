Книги о Высоцком и Булгакове промаркируют по закону о пропаганде наркотиков

Биографические книги о жизни и творчестве поэта Владимира Высоцкого и писателя Михаила Булгакова промаркируют в соответствии с законом о противодействии пропаганде наркотиков, следует из перечня Российского книжного союза (РКС). Соответствующий приказ Минкульта вступит в силу 1 марта 2026 года.

В список вошли книга Владимира Новикова «Высоцкий: Мне есть чем оправдаться перед ним». Кроме того, будут промаркированы три издания о Булгакове: «Михаил Булгаков» Алексея Варламова (серия «Жизнь замечательных людей»), «Булгаков. Мои воспоминания» Любови Белозерской и «По следам Мастера и Маргариты» Екатерины Горпинко.

Ранее Минюст России включил американскую организацию International Women's Media Foundation (IWMF, Международный женский медиафонд) в реестр НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

До этого выяснилось, что Генпрокуратура России признала деятельность Университета Джорджа Вашингтона (The George Washington University) нежелательной на территории страны. По данным надзорного органа, на базе учреждения действует аналитический центр, который продвигает спикеров с антироссийскими выступлениями и докладами, направленными на дискредитацию России, в том числе в контексте СВО.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

