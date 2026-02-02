Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 18:11

Минюст признал нежелательной деятельность IWMF в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Минюст России включил американскую неправительственную организацию International Women's Media Foundation (IWMF, Международный женский медиафонд) в реестр НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, следует из данных на сайте министерства. Она занимается поддержкой женщин, работающих в сфере медиа.

International Women's Media Foundation (IWMF, Международный фонд женщин, работающих в СМИ, Международный женский медиафонд), США, — говорится в перечне.

Генпрокуратура РФ приняла решение о признании деятельности IWMF нежелательной на территории страны 19 января. Причины в надзорном ведомстве не уточнили.

Ранее стало известно, что Тверской районный суд Москвы готовится к рассмотрению иска Министерства юстиции России о прекращении деятельности организации «Российское общество защиты животных „Фауна“». «Фауна» была основана в 2005 году в целях борьбы с жестоким обращением с животными и за улучшение условий их содержания. Основным видом деятельности указана издательская. Заседание состоится в середине февраля.

Генпрокуратура
Минюст РФ
НПО
организации
нежелательные организации
США
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Больница, новый избранник, жесткая позиция по СВО: как живет Ирина Дубцова
Слон-рецидивист растоптал человека
Суд Лондона вынес приговор российскому капитану по делу о гибели моряка
«Бабушка приехала»: почему «Орла» вручили «Пророку» и «Августу»
Гастроэнтеролог объяснила, можно ли есть борщ на завтрак
«Журналистика жива!» Как прошло вручение ежегодной Премии Никиты Цицаги
«Нет смысла сопротивляться»: в ГД ответили на призыв FIFA снять бан с РФ
Губерниев ответил на слова Инфантино о снятии бана с российских команд
Власти Эстонии раскрыли, на сколько хватит запасов еды в случае войны
Педиатр посоветовала, как правильно одеться во время сильных холодов
Названа главная причина привлечения наемников в ВСУ
В США прошел «игуанопад»
«Джанни, ты мужик»: Колоскова удивили слова главы ФИФА о российском футболе
Представший перед судом комик заявил о своей невиновности
Сноубордистка повисла на рюкзаке над пропастью и умерла от инфаркта
Трое зумеров угодили в реанимацию из-за вейпов
Голливудский режиссер «засветился» в файлах Эпштейна
Starlink — все. Маск «приземлил» дальнобойные дроны ВСУ: значение для РФ
Генсек НАТО выступит в Верховной раде
Футбольный клуб «Крылья Советов» погасил миллиардные долги
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.