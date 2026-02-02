Минюст признал нежелательной деятельность IWMF в России

Минюст России включил американскую неправительственную организацию International Women's Media Foundation (IWMF, Международный женский медиафонд) в реестр НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, следует из данных на сайте министерства. Она занимается поддержкой женщин, работающих в сфере медиа.

International Women's Media Foundation (IWMF, Международный фонд женщин, работающих в СМИ, Международный женский медиафонд), США, — говорится в перечне.

Генпрокуратура РФ приняла решение о признании деятельности IWMF нежелательной на территории страны 19 января. Причины в надзорном ведомстве не уточнили.

Ранее стало известно, что Тверской районный суд Москвы готовится к рассмотрению иска Министерства юстиции России о прекращении деятельности организации «Российское общество защиты животных „Фауна“». «Фауна» была основана в 2005 году в целях борьбы с жестоким обращением с животными и за улучшение условий их содержания. Основным видом деятельности указана издательская. Заседание состоится в середине февраля.