Минюст внес французскую организацию в список нежелательных

Минюст России включил французскую НПО «Международная федерация за права человека» в список нежелательных организаций. Оригинальное название звучит как Fédération internationale pour les droits humains (FIDH). Соответствующий перечень опубликован на сайте ведомства.

Fédération internationale pour les droits humains («Международная федерация за права человека»), Французская Республика, — говорится в решении Минюста.

НПО была основана в 1922 году. FIDH имеет представительства в ООН, Евросоюзе и других международных объединениях.

Ранее Минюст включил две НПО из США и Нидерландов в список нежелательных организаций. Речь идет о «Доме народов свободной России» и «Центре по исследованию коррупции и организованной преступности».

