02 декабря 2025 в 16:19

Минюст внес французскую организацию в список нежелательных

Минюст признал «Международную федерацию за права человека» нежелательной НПО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Минюст России включил французскую НПО «Международная федерация за права человека» в список нежелательных организаций. Оригинальное название звучит как Fédération internationale pour les droits humains (FIDH). Соответствующий перечень опубликован на сайте ведомства.

Fédération internationale pour les droits humains («Международная федерация за права человека»), Французская Республика, — говорится в решении Минюста.

НПО была основана в 1922 году. FIDH имеет представительства в ООН, Евросоюзе и других международных объединениях.

Ранее Минюст включил две НПО из США и Нидерландов в список нежелательных организаций. Речь идет о «Доме народов свободной России» и «Центре по исследованию коррупции и организованной преступности».

Суд Москвы 2 декабря отказал демографу Алексею Ракше (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в требовании снять с него статус иностранного агента. По данным пресс-службы инстанции, поданный в сентябре иск предполагал признание такого статуса незаконным.

