В МИД РФ заявили, что Европа знала о планах ВСУ атаковать резиденцию Путина Мирошник: ЕС знал о планах ВСУ совершить теракты в России и проигнорировал их

Молчание европейских стран после атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина и теракта в Херсонской области объясняется тем, что они были в курсе планов Киева, заявил в интервью «Известиям» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, отсутствие реакции говорит о согласованности действий.

Дипломат подчеркнул, что не последовало никаких возмущений или адекватных комментариев от европейской стороны ни по поводу попытки удара по государственной резиденции, ни в связи с кровавым терактом в Хорлах.

Поэтому есть понимание, что европейцы были в курсе и не намерены были никак негативно реагировать в сторону украинских властей, — указал Мирошник.

Атака на резиденцию с использованием 91 беспилотника была предпринята в ночь на 29 декабря. Теракт в Херсонской области, унесший жизни 29 мирных жителей, произошел в новогоднюю ночь. Россия расценивает эти действия как террористические.

Ранее сообщалось, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало начать беспристрастное и эффективное расследование удара ВСУ по Хорлам. Организация выразила тревогу из-за сообщений о пострадавших среди мирного населения, включая детей, и подняла вопросы о соблюдении международного гуманитарного права.