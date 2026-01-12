Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 02:00

В МИД РФ заявили, что Европа знала о планах ВСУ атаковать резиденцию Путина

Мирошник: ЕС знал о планах ВСУ совершить теракты в России и проигнорировал их

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Молчание европейских стран после атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина и теракта в Херсонской области объясняется тем, что они были в курсе планов Киева, заявил в интервью «Известиям» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, отсутствие реакции говорит о согласованности действий.

Дипломат подчеркнул, что не последовало никаких возмущений или адекватных комментариев от европейской стороны ни по поводу попытки удара по государственной резиденции, ни в связи с кровавым терактом в Хорлах.

Поэтому есть понимание, что европейцы были в курсе и не намерены были никак негативно реагировать в сторону украинских властей, — указал Мирошник.

Атака на резиденцию с использованием 91 беспилотника была предпринята в ночь на 29 декабря. Теракт в Херсонской области, унесший жизни 29 мирных жителей, произошел в новогоднюю ночь. Россия расценивает эти действия как террористические.

Ранее сообщалось, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало начать беспристрастное и эффективное расследование удара ВСУ по Хорлам. Организация выразила тревогу из-за сообщений о пострадавших среди мирного населения, включая детей, и подняла вопросы о соблюдении международного гуманитарного права.

Евросоюз
Родион Мирошник
теракты
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Земфира, мнение об СВО, лучшие фильмы: как сейчас живет Рената Литвинова
Работодателям разрешат посылать сотрудников к психиатру
«Уже заметно»: немецкий журналист назвал ситуацию в Киеве катастрофой
Общественники нашли применение конфискованным автомобилям
В Израиле раскрыли, как изменилось число рейсов из России с 2019 года
Глава Минобороны Британии оказался в зоне удара по пути в Киев
Вооруженные бунтовщики убили главу управления полиции в Иране
В одном из российских регионов сократят время продажи алкоголя
Основатель ГК «Дело» стал фигурантом расследования в Дубае
Россиянам рассказали, когда новогодние праздники снова продлятся 12 дней
Хирург назвал неочевидные симптомы опухоли мозга
Футбольный болельщик умер после победы любимой команды
Синоптики дали прогноз по продолжительности снегопадов в Москве
Названы профессии, доступные пенсионерам для удаленной работы
В МИД РФ заявили, что Европа знала о планах ВСУ атаковать резиденцию Путина
Подведены итоги новогодних штурмов ВС РФ в зоне СВО
Госдума рассмотрит закон об обязательном повышении зарплат раз в год
«Не ждали»: бойцы ВС РФ атаковали противника со стороны минных укреплений
«Это наше все»: Симоньян предположила, почему Россия не бомбит Киев
Жестокое нападение насильника на троих россиянок в Каире: что известно
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.