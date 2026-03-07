Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 11:21

Стало известно, сколько пассажиров прибыли в РФ из стран Ближнего Востока

Более 28,5 тыс. пассажиров прибыли в РФ из стран Ближнего Востока за шесть дней

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Свыше 28,5 тыс. пассажиров прибыли иностранными и российскими авиакомпаниями в Россию с начала недели из стран Ближнего Востока, передает пресс-служба Минтранса РФ. По данным ведомства, еще 9,2 тыс. пассажиров хотят вывезти сегодня из ОАЭ и Омана. Авиакомпании РФ приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта включительно на фоне ограничений на использование воздушного пространства.

С начала недели в Россию из стран Ближнего Востока бортами российских и иностранных авиакомпаний уже прибыли 28,6 тыс. пассажиров на 139 рейсах, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» осуществит в марте 13 дополнительных парных рейсов в Таиланд и на Мальдивы и обратно транзитом через Ближний Восток, на которых может перевезти около 10 тыс. человек. По данным авиакомпании, рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 и Airbus A350.

Также стало известно, что международный аэропорт Дубая приостановил работу на фоне ударов беспилотников. Соответствующая мера была принята в целях обеспечения безопасности.

Ближний Восток
Россия
Минтранс
пассажиры
