07 марта 2026 в 11:44

Минтранс назвал даты вывоза россиян с Ближнего Востока

Минтранс сформировал график вывоза россиян с Ближнего Востока до 10 марта

Минтранс России сформировал график вывоза пассажиров с Ближнего Востока коммерческими рейсами до 10 марта включительно, сообщили в пресс-службе ведомства. Продажа билетов в страны региона приостановлена до 14 марта в связи с сохранением ограничений на использование воздушного пространства.

График по перевозке коммерческими рейсами сформирован до 10 марта включительно с учетом перебронирования купленных ранее авиабилетов. Ограничения на использование воздушного пространства сохраняются, в связи с чем российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта включительно, — говорится в сообщении.

До конца марта отменены рейсы в аэропорты ОАЭ авиакомпании «Аэрофлот» и «Победы». Минтранс и Росавиация находятся в контакте с авиационными властями ближневосточных государств и координируют работу перевозчиков.

Ранее Минтранс сообщил, что со 2 марта в Россию из стран Ближнего Востока прибыли свыше 28,5 тыс. пассажиров. Кроме того, еще более 9 тыс. человек планируют вывезти из ОАЭ и Омана.

