Названы убытки турбизнеса РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке

Убытки российских туроператоров из-за кризиса на Ближнем Востоке и обострения отношений между Ираном, США и Израилем могут превысить 10 млрд рублей уже к концу этой недели, заявил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Мурадян в кулуарах Конгресса турагентов. По его словам, которые приводит ТАСС, каждый день эта сумма увеличивается на полмиллиарда.

Каждый следующий день сумма увеличивается в среднем на полмиллиарда. <…> Поэтому совокупный объем легко может превысить 10 млрд рублей к этому воскресенью, — сказал Мурадян.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила черный список отелей Дубая, которые во время закрытия воздушного пространства ОАЭ выселили российских туристов, и направила его местным властям. Сейчас ситуация с размещением и отправкой туристов находится под контролем: авиакомпании и туроператоры начали оперативно оповещать о вылетах.

До этого стало известно, что две трети российских туристов, которые сначала не могли попасть в Россию из-за разгоревшегося конфликта на Ближнем Востоке, уже вернулись домой. Соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов подтвердил, что сложнее ситуация с теми, кто оказался заперт а островах Индийского океана, в Азии и других странах, полеты в которые ведутся через Ближний Восток