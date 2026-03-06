Стало известно, скольким россиянам удалось покинуть Ближний Восток

Две трети российских туристов, которые сначала не могли попасть в Россию из-за разгоревшегося конфликта на Ближнем Востоке, уже вернулись домой, заявил соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов. По его словам, дольше всего придется возвращать тех, кто оказался заперт на островах Индийского океана, в Азии и других странах, полеты в которые ведутся через Ближний Восток, передает ТАСС.

Последние пару дней, особенно вчера, вселили оптимизм. У нас итого где-то две трети уже вывезли оттуда. Самая долгоиграющая история будет с туристами, которые у нас в третьих странах: на островах Индийского океана, в Азии, в отдаленных странах, которые летели через Ближний Восток, — отметил Арутюнов.

Ранее стало известно, что находящиеся в ОАЭ россияне могут выехать из страны в Оман лишь за $500 (около 38,5 тыс. рублей) с человека, речь идет о «спасительных поездках» на фоне обстрелов со стороны Ирана. По мнению туристов, находиться там безопаснее. Дополнительным плюсом стал безвизовый режим: россияне могут находиться в Омане до 30 дней.