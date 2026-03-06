Международный транспортно-логистический форум пройдет в Петербурге

В Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» с 1 по 3 апреля пройдет Международный транспортно-логистический форум. В нем примут участие министры транспорта и промышленности, дорожной инфраструктуры и логистики, а также руководители бизнеса и научных кругов из дружественных стран. Организатором форума стало Министерство транспорта Российской Федерации, а оператором выступил Фонд Росконгресс.

Форум затронет вопросы переформатирования глобальной транспортно-логистической системы в условиях современных геополитических вызовов. Такие проекты, как МТК «Север-Юг» и СМП формируют безопасные и предсказуемые транспортные режимы для стран мирового большинства — Азии, Африки и Латинской Америки. Сегодня Россия создает площадку для международного диалога в сфере логистики и транспорта, которая будет способствовать созданию новой архитектуры равной и неделимой безопасности на территории Большой Евразии, — отметил советник президента РФ Владимира Путина Антон Кобяков.

Эксперты из разных областей и представители бизнеса обсудят развитие международных транспортных коридоров и формирование единого цифрового пространства в рамках международных объединений и организаций. Кроме того, они поговорят об улучшении транспортной связанности, цифровизации логистики, инновациях и российских технологиях в транспортной сфере.

В Ташкенте с 20 по 22 апреля состоится VI Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Мероприятие проведут на базе центра CAEx Uzbekistan площадью свыше 18 тыс. квадратных метров. Выставка пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан.