06 марта 2026 в 13:47

В Москве состоится «Т1 Форум» для лидеров российской экономики

Фото: Пресс-служба ИТ-холдинга Т1
IT-холдинг Т1 проведет «Т1 Форум» в Москве. В мероприятии примут участие лидеры российской экономики — эксперты ответят на актуальные вопросы и обсудят главный фокус отечественных компаний в 2026 году. Всего участие в форуме примут более тысячи представителей ведущих российских компаний из ключевых отраслей экономики. Участники обсудят ИБ и кибербезопасность, ИИ и человек 2.0, программно-аппаратные комплексы, развитие облачных технологий и перспективы цифровизации.

Главными критериями выбора технологий для компаний в 2026 году стали производительность, надежность и рентабельность. Первоочередная задача IT-рынка сейчас — эффективно реализовать бизнес-цели компаний, при этом сохранить стоимость IT-решений и технологий в целом на комфортном для них уровне. Все мы — в активной фазе построения цифрового суверенитета, и нам нужна единая точка сборки для крупнейших компаний российской экономики, регуляторов, отечественных техно-гигантов и представителей ВУЗов, — рассказал генеральный директор IT-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.

В рамках встречи также будут организованы отраслевые клубы и индустриальные баттлы. Также пройдет выставка перспективных IT-решений.

Ранее сообщалось, что «Арнест ЮниРусь» впервые приняла участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия». Компания стала генеральным партнером мероприятия и презентовала свои главные бренды.

