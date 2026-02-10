Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 14:01

«Арнест ЮниРусь» приняла участие в выставке ИННОПРОМ-2026

Фото: Пресс-служба ИННОПРОМ
«Арнест ЮниРусь» впервые приняла участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия». Компания стала генеральным партнером мероприятия и презентовала свои главные бренды. Участие в ИННОПРОМ-2026 позволило ей вывести диалог с коллегами на новый уровень и продемонстрировать высокое качество продукции России на рынке Ближнего Востока.

Успешная работа на международных рынках возможна только при совместных усилиях бизнеса, государства и потребителей. Наша задача — предлагать качественный продукт, который отвечает запросам локального рынка. «Арнест ЮниРусь» особенно важна экспертиза местных партнеров и конструктивное взаимодействие с госструктурами по вопросам ведения деятельности. Рассчитываем, что такое сотрудничество позволит выстроить устойчивое и долгосрочное присутствие в стране, — отметила гендиректор «Арнест ЮниРусь» Елена Тябутова.

Представители компании приняли участие в панельной сессии «FMCG высокого уровня: технологии для здоровья, жизни и красоты». Кроме того, команда «Арнест ЮниРусь» представила публике шесть из свыше 45 своих брендов: BioCode, Feel Moment, Crystal Purity, Tiswell, ARLUNI и «Черный Жемчуг».

Ранее ИННОПРОМ-2026 в четвертый раз подряд была признана проектом года в номинации «Выставки» по итогам премии EFEA AWARDS 2026. Церемония награждения прошла 22 января в рамках торжественного приема XV Евразийского Ивент Форума в Санкт-Петербурге.

