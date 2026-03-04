Трамп выбрал новую цель: после Ирана будет Куба — чем РФ поможет Гаване

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Куба станет следующей мишенью для США после операции против Ирана. Источники американских СМИ утверждают: американский президент Дональд Трамп решительно настроен добиться смены власти на Острове свободы. Однако, по мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, есть сразу несколько факторов, способных нарушить эти планы. Действительно ли США готовы ударить по Кубе и придет ли Россия на помощь республике — в материале NEWS.ru.

Что известно о планах Трампа

Вскоре после того, как американские военные совместно с Армией обороны Израиля нанесли первые удары по территории Ирана, Линдси Грэм в интервью Fox News заявил: «Куба следующая, ее дни сочтены».

Планы предполагаемого нападения на остров подтвердили в беседе с изданием The Atlantic источники в администрации Трампа. По их словам, он хотел бы стать первым президентом, завершившим то, к чему другие «лишь подступали». Американский лидер полагает, что его действия могли бы обеспечить ему наследие более впечатляющее, чем у предшественников — Рональда Рейгана, Джимми Картера и Ричарда Никсона.

«Президент чувствует, что он „на подъеме“», — пояснил собеседник СМИ.

Почему Трамп запугивает Кубу

Сам Трамп также не скрывает агрессивного настроя в отношении Кубы. В конце января США инициировали энергетическую блокаду острова, после чего американские корабли начали останавливать все танкеры, которые пытаются доставить туда нефть. В конце февраля кубинские пограничники частично уничтожили, частично захватили в плен группу диверсантов, которые на катере пытались высадиться на Кубу. Они изъяли много оружия, взрывчатки и «коктейлей Молотова».

«Как вы знаете, у Кубы большие неприятности. Возможно, мы совершим ее дружеский захват», — сказал американский лидер в прошлом месяце.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что бравада Трампа обернется для него холодным душем.

«Куба не Венесуэла. У кубинцев богатый опыт противостояния с США: легкой прогулки на Острове свободы никак не получится. Кубинцы не раз отбивали интервенции, подготовленные американскими спецслужбами. Даже теперь, когда они расстреляли лодку с диверсантами, американцы сразу „дали заднюю“ — сказали, что инцидент „несерьезный“, и даже не стали предъявлять за расстрелянный катер под флагом США», — подчеркнул эксперт.

Пешеходы проходят мимо настенной росписи, осуждающей экономическую блокаду Кубы со стороны США, Гавана, Куба Фото: Hua JinÂaiernandesi/XinHua/Global Look Press

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru отметил, что словесные интервенции и попытки организовать диверсии на кубинской территории призваны запугать власти островного государства. Однако в ближайшее время Трамп вряд ли решится напасть на Кубу, полагает он.

«Первая причина — он увяз в Иране. Блицкриг с ракетными ударами, убийствами лидеров и сменой власти не удался, но и отступать нельзя. Поэтому Трамп продолжит воевать, ему будет не до Кубы», — заметил парламентарий.

Вторая причина, по мнению Колесника, кроется в том, что Гавана заранее готова к американской агрессии.

«Варианты похищения лидера или его ликвидации ракетными ударами не сработают — их уже засветили», — добавил собеседник.

Еще один фактор риска, который «притормозит» планы Вашингтона, — это раскол в американском обществе, где сформировалось настороженное отношение к военным авантюрам президента. Недавний опрос Университета Мэриленда показал: 49% респондентов в США против атаки на Иран, 21% — за, еще 30% не определились. Наиболее сильное неприятие отмечено среди сторонников демократов — 74%. У республиканцев картина иная: 40% поддерживают операцию, 25% выступают против. Трамп, впрочем, утверждает, что ему все равно.

Зачем Трампу Куба

Опрошенные NEWS.ru аналитики сходятся во мнении: пока Куба не представляет для Трампа достаточного экономического интереса, чтобы организовать новую военную операцию в ближайшее время.

Военный эксперт Алексей Леонков напомнил NEWS.ru, что, в отличие от Ирана и Венесуэлы, Куба не может похвастаться богатыми запасами нефти и газа — «пограбить» там нечего. Не нуждаются США и в военной базе на кубинской территории — она уже есть в соседнем Пуэрто-Рико.

Политолог-американист Константин Блохин придерживается схожего мнения.

Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press

«Трамп ищет экономическую выгоду, а с этой точки зрения даже покрытая льдом Гренландия куда интереснее Кубы. Трампу проще мириться с неугодным ему режимом, чем тратиться на войну с непредсказуемыми последствиями перед выборами в конгресс», — сказал собеседник NEWS.ru.

Американист Малек Дудаков обратил внимание и на еще одну деталь — в кубинском обществе нет раскола ни среди простых людей, ни среди представителей элит.

«Да, Трамп хотел бы сменить руководство страны и тем самым закрыть давний американский гештальт. Но ему некого предложить кубинскому народу в качестве нового лидера», — указал эксперт.

Как Россия поможет Кубе

Леонков полагает, что Трамп изберет путь «экономического удушения» Кубы и наверняка попытается выдавить оттуда Россию и Китай, чтобы завести на остров американские компании. Если же Вашингтон действительно решится на вторжение, возможностей помочь острову у РФ будет не так много.

«Мы можем дать военных специалистов с опытом участия в СВО — то есть в современных боевых действиях. Но пока у нас нет баз и устойчивой логистики в Западном полушарии — то есть возможности обеспечить регулярные поставки оружия и боекомплекта, — полноценная военная помощь затруднена», — подчеркнул эксперт.

Старший научный сотрудник Академии военных наук военный эксперт Владимир Прохватилов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что сейчас кубинцам реально помогает конфликт, развернувшийся на Ближнем Востоке.

«Иран сковывает военную мощь США и одновременно дает надежду, что американцы могут далеко не все», — заметил он.

Американский эсминец класса «Арли Берк» USS Spruance запускает ракету Tomahawk для поражения наземных целей в рамках операции «Эпическая ярость» Фото: U.S Navy/U.S. Navy/Global Look Press

Колесник в свою очередь допустил, что у РФ все же найдутся возможности оказать Кубе необходимую военную поддержку в случае возникновения реальной угрозы.

«Думаю, план военно-политической поддержки острова на случай американского вторжения у нас есть. Просто озвучивать его никто не станет — это секретная информация», — резюмировал депутат.

