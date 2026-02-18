«Имеем в виду»: в Кремле раскрыли планы России на Кубу

«Имеем в виду»: в Кремле раскрыли планы России на Кубу Песков: Россия дорожит дружбой с Кубой

Россия высоко ценит партнерские связи с Кубой и намерена углублять сотрудничество, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Москва всегда оказывала поддержку дружественной стороне в сложные периоды, передает РИА Новости слова представителя Кремля.

Мы очень дорожим этими отношениями [с Кубой] и имеем в виду их дальше развивать, — высказался Песков.

Ранее пресс-секретарь главы страны отметил, что Россия неизменно занимает позицию противодействия американской блокаде Кубы. По словам представителя Кремля, данный подход разделяют и многие другие государства.

Кроме того, Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом, который прибыл в столицу с официальным визитом. Он уточнил, что кубинский министр уже провел переговоры с другими представителями руководства РФ, и предстоящая беседа с российским лидером носит особый характер.

Также в дипломатическом представительстве РФ в Гаване сообщили о планах направить Кубе нефть в качестве гуманитарного груза. Сотрудники посольства также уточнили, что воздушные суда российских авиакомпаний на острове проходят заправку в штатном режиме, и эвакуационные действия не предусмотрены.