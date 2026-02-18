Песков анонсировал встречу Путина с министром иностранных дел Кубы

Президент России Владимир Путин проведет встречу в Кремле с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Глава кубинского внешнеполитического ведомства находится в Москве с официальным визитом, передает РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что до встречи с президентом Родригес уже провел переговоры с другими членами российского руководства. По словам Пескова, предстоящая беседа с Путиным имеет особое значение.

Понятно, что встреча имеет особое значение с учетом того сложного периода, который сейчас переживает дружественная и братская нам Куба, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее посол РФ в Гаване Виктор Коронелли заявил, что указ президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу «совершенно безумен». По словам дипломата, распоряжение противоречит международному праву.

До этого стало известно, что жители Кубы пытаются запастись топливом впрок, из-за чего на местных автозаправках собрались огромные очереди. По словам руководителя туроператора «Куба Либре ПРО» Александра Карпецкого, никто не знает, когда ситуация начнет улучшаться.