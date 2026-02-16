Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 11:12

В указе Трампа о блокаде Кубы нашли несостыковки с международным правом

Посол РФ Коронелли счел безумным указ Трампа о нефтяной блокаде Кубы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nicole Combea — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Указ президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу «совершенно безумен», заявил посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в эфире телеканала «Россия-24». По словам дипломата, распоряжение противоречит международному праву.

Указ совершенно безумный. Он абсолютно противоречит международному праву. Это фактически санкции против третьих стран, которые ведут торговлю с Кубой, — отметил он.

Тем временем стало известно, что жители Кубы пытаются запастись топливом впрок, из-за чего на местных автозаправках собрались огромные очереди. По словам руководителя туроператора «Куба Либре ПРО» Александра Карпецкого, никто не знает, когда ситуация начнет улучшаться.

Ранее политолог и эксперт в области энергетики Кирилл Родионов выразил мнение, что технических препятствий для организации поставок российских нефти и топлива на Кубу практически не существует. По его мнению, ключевое условие успешного проведения подобной операции заключается в выборе правильного отправителя груза.

Дональд Трамп
Куба
блокада
нефть
