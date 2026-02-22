Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 17:00

Орбан заявил о мощной энергетической блокаде Украины

Орбан: Венгрия перекроет поставки дизеля на Украину из-за остановки подачи нефти

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Kremlin Pool/Global Look Pres
Подписывайтесь на нас в MAX

Венгрия примет все необходимые контрмеры против Украины в ответ на блокаду поставок нефти по трубопроводу «Дружба», заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в соцсети X. По его словам, Будапешт прекратит поставки дизельного топлива, будет блокировать кредиты для Киева и не даст ввести санкции против России, в том числе 20 пакет от Евросоюза.

Мы не будем сидеть сложа руки, пока остановлен нефтепровод «Дружба». Мы обеспечим поставки топлива в Венгрию, а также будем принимать необходимые контрмеры до возобновления работы нефтепровода, — написал Орбан.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Братислава прекратит поставки электроэнергии на Украину с 23 февраля. По его словам, у Киева есть время до понедельника, чтобы возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Словакия — это гордая и суверенная страна, а себя политик назвал «гордым и суверенным словаком».

До этого аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Венгрия способна продемонстрировать, как можно уничтожить Украину всего за три недели. Он выступил с резким предупреждением в адрес Киева на фоне обострения нефтяного конфликта между странами.

Европа
Венгрия
Виктор Орбан
блокада
поставки
дизель
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шведские керлингистки забрали олимпийское золото
Россия завершила эвакуацию туристов с Кубы
«Реакция будет страшной»: военэксперт о привлечении 250 тысяч бойцов в ВСУ
Захарова рассказала, как Россия смогла спасти Венесуэлу
Россиянку Непряеву дисквалифицировали на ОИ из-за чужих лыж: что известно
Появились кадры закладки бомбы во Львове
Силовики застрелили вооруженного мужчину у ворот поместья Трампа
Зеленского подловили на выдумывании дат будущего перемирия
На Тортуге корабль с пассажирами ушел на дно
Сильные взрывы прогремели в пригороде Тегерана
Десятки БПЛА сбили над российскими регионами за два часа
«Свечи поставил»: Собянин и Решетников пошутили о снегопаде в Москве
Орбан заявил о мощной энергетической блокаде Украины
Освобождение Орехова и крах Запорожья: новости СВО к вечеру 22 февраля
В Совфеде раскрыли трехлетний план Европы по Украине
На границе с Китаем сожгли гигантское чучело
Россиянка попала под колеса трактора из-за нечищенного тротуара
Дворник спас выпавшего с седьмого этажа мальчика от неминуемой гибели
Россиян предупредили о надвигающихся аномальных морозах
«Провоцирует конфликт»: политолог о словах министра обороны Британии
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.