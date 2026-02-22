Орбан заявил о мощной энергетической блокаде Украины

Венгрия примет все необходимые контрмеры против Украины в ответ на блокаду поставок нефти по трубопроводу «Дружба», заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в соцсети X. По его словам, Будапешт прекратит поставки дизельного топлива, будет блокировать кредиты для Киева и не даст ввести санкции против России, в том числе 20 пакет от Евросоюза.

Мы не будем сидеть сложа руки, пока остановлен нефтепровод «Дружба». Мы обеспечим поставки топлива в Венгрию, а также будем принимать необходимые контрмеры до возобновления работы нефтепровода, — написал Орбан.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Братислава прекратит поставки электроэнергии на Украину с 23 февраля. По его словам, у Киева есть время до понедельника, чтобы возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Словакия — это гордая и суверенная страна, а себя политик назвал «гордым и суверенным словаком».

До этого аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Венгрия способна продемонстрировать, как можно уничтожить Украину всего за три недели. Он выступил с резким предупреждением в адрес Киева на фоне обострения нефтяного конфликта между странами.