Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 03:17

В Венгрии поставили «на таймер» будущее Украины в случае конфликта

Кошкович: Венгрия способна полностью уничтожить Украину всего за три недели

Будапешт, Венгрия Будапешт, Венгрия Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press
Венгрия способна продемонстрировать, как можно уничтожить Украину всего за три недели, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети X. Он выступил с резким предупреждением в адрес Киева на фоне обострения нефтяного конфликта между странами.

Эксперт прокомментировал решение Будапешта блокировать кредит ЕС Киеву в размере €90 млрд (8,1 трлн рублей), который украинские власти рассчитывали получить уже в апреле. Кошкович напомнил, что Украина в лице ее президента Владимира Зеленского пыталась спровоцировать рост цен на бензин в Венгрии перед парламентскими выборами, однако теперь ситуация обернулась против самого Киева.

Поставки дизельного топлива прекращены. Танки и самолеты работают на дизельном топливе. И, если это будет зависеть от нас, его военная разведка тоже будет урезана. Прежде чем все это закончится, мы, возможно, продемонстрируем, как можно уничтожить Украину за три недели, — резюмировал Кошкович.

Венгрия и Словакия остановили поставки дизеля на Украину в ответ на блокировку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Киев с конца января не возобновляет прокачку, ссылаясь на некие технические причины, хотя Венгрия и Словакия настаивают на политическом характере решения. Помимо прекращения поставок топлива, Будапешт рассматривает возможность остановки экспорта электроэнергии и природного газа на Украину, если ситуация с нефтепроводом не разрешится.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание, что украинские власти пытаются диктовать условия транзита российских энергоносителей в Европу. По его словам, Будапешт не позволит брать свое энергоснабжение в заложники. Он назвал поведение Киева политическим шантажом.

