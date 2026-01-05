Госдеп США жестко обозначил свои границы влияния

Госдеп США в социальной сети Х в ультимативной форме заявил о своих правах на Западное полушарие. Ведомство опубликовало черно-белое фото президента страны Дональда Трампа с провокационной подписью.

Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности, — сказано в опубликованном тексте.

Ранее директор Центра латиноамериканских исследований Шанхайского университета Цзян Шисюэ сообщил, что утверждения о причастности президента Венесуэлы Николаса Мадуро к поставкам наркотиков в США — надуманный предлог для государственного переворота. По его мнению, таким образом американская сторона намерена привести оппозицию к власти в Каракасе.

Позже ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что США могут продолжить проводить военные операции в странах Западного полушария. По его словам, дальнейшие шаги Соединенных Штатов будут во многом зависеть от того, чем закончится история с Венесуэлой. Эксперт добавил, что стратегия американского президента Дональда Трампа — это, по сути, новая версия доктрины Монро.