Политолог ответил, в каких еще странах США могут начать военные операции

США могут продолжить проводить военные операции в странах Западного полушария, поделился мнением с NEWS.ru ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, дальнейшие шаги Соединенных Штатов будут во многом зависеть от того, чем закончится история с Венесуэлой.

США могут продолжить проводить военные операции в других странах. Понятно, что они будут проводиться в приоритетных зонах. Все-таки это Западное полушарие. Но многое будет зависеть от того, чем закончится история с Венесуэлой. Сейчас операцию там они провели, но успеха пока не достигли. То есть, они захватили президента Николаса Мадуро, но режим остался, они его не сменили. В Венесуэле может появиться новый Мадуро, второй. И тогда им надо либо снова захватывать нового президента, либо отправлять войска в страну, — отметил Блохин.

США не хотят проводить полномасштабную операцию в Венесуэле, так как это потребует много времени и ресурсов, добавил политолог. Он пояснил, что Вашингтон с помощью Мадуро надеется опосредованно управлять Венесуэлой.

Новая стратегия американского президента Дональда Трампа — это, по сути, новая версия доктрины Монро. Они будут, конечно, пытаться дестабилизировать Иран, где сейчас, кстати, протесты и беспорядки, и возможно, именно к этим вещам США приложили руку. И, конечно, главный приоритет — это сдерживание Китая. Поэтому вот три таких приоритета: Западное полушарие, поддержка Израиля и сдерживание Ирана, и Китай, — заключил спикер.

Ранее директор Центра латиноамериканских исследований Шанхайского университета Цзян Шисюэ заявил, что утверждения о причастности Мадуро к поставкам наркотиков в США — надуманный предлог для государственного переворота. По его мнению, таким образом американская сторона намерена привести оппозицию к власти в Каракасе.