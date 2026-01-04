Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 10:44

Политолог ответил, в каких еще странах США могут начать военные операции

Политолог Блохин: США могут продолжить проводить операции на Западном полушарии

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

США могут продолжить проводить военные операции в странах Западного полушария, поделился мнением с NEWS.ru ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, дальнейшие шаги Соединенных Штатов будут во многом зависеть от того, чем закончится история с Венесуэлой.

США могут продолжить проводить военные операции в других странах. Понятно, что они будут проводиться в приоритетных зонах. Все-таки это Западное полушарие. Но многое будет зависеть от того, чем закончится история с Венесуэлой. Сейчас операцию там они провели, но успеха пока не достигли. То есть, они захватили президента Николаса Мадуро, но режим остался, они его не сменили. В Венесуэле может появиться новый Мадуро, второй. И тогда им надо либо снова захватывать нового президента, либо отправлять войска в страну, — отметил Блохин.

США не хотят проводить полномасштабную операцию в Венесуэле, так как это потребует много времени и ресурсов, добавил политолог. Он пояснил, что Вашингтон с помощью Мадуро надеется опосредованно управлять Венесуэлой.

Новая стратегия американского президента Дональда Трампа — это, по сути, новая версия доктрины Монро. Они будут, конечно, пытаться дестабилизировать Иран, где сейчас, кстати, протесты и беспорядки, и возможно, именно к этим вещам США приложили руку. И, конечно, главный приоритет — это сдерживание Китая. Поэтому вот три таких приоритета: Западное полушарие, поддержка Израиля и сдерживание Ирана, и Китай, — заключил спикер.

Ранее директор Центра латиноамериканских исследований Шанхайского университета Цзян Шисюэ заявил, что утверждения о причастности Мадуро к поставкам наркотиков в США — надуманный предлог для государственного переворота. По его мнению, таким образом американская сторона намерена привести оппозицию к власти в Каракасе.

США
Венесуэла
Военные операции
Дональд Трамп
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дружим курицу с грушей и голубым сыром: новогодний салат на 10 баллов
Непогода временно парализовала трассы в российском регионе
ВСУ атаковали сдающихся в плен сослуживцев под Днепропетровском
Что делать с неподошедшим подарком: обмен, возврат, передаривание
Европе предрекли начало третьей мировой войны в 2026 году
Астрофизик раскрыл, увидят ли россияне «Вифлеемскую звезду»
Житель Энгельса сгорел в собственном доме
Готовим за 10 минут: салат, который не стыдно подать гостям
Политолог ответил, в каких еще странах США могут начать военные операции
Число погибших при атаке ВСУ по селу Хорлы выросло
Бум кинопроката пришелся в России на ноябрь
МИД Китая потребовал от США освободить Мадуро
Готовим главную кашу сочельника, которая изменит мнение о постной кухне
Политолог объяснил цель ударов США по Венесуэле
Россиян предупредили о мошеннических схемах с «Тайным Сантой»
В России назвали число женщин, осужденных в 2025 году
Белый дом выдвинул условия нефтяным компаниям по Венесуэле
Россия скупила шестую часть мирового экспорта мандаринов
Белый пуховик: как сохранить идеальный вид надолго
«Последний рубеж»: директор ЗАЭС о критическом месяце без внешнего питания
Дальше
Самое популярное
Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января
Россия

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.