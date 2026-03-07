Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 22:25

Аэропорт Волгограда прекратил прием и выпуск рейсов

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Аэропорт Волгограда временно ввел ограничения в работе, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его данным, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над российскими регионами. В частности, 56 дронов уничтожили над Крымом, семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край.

До этого появилась информация, что российским авиакомпаниям рекомендовали приостановить продажу билетов в ряд государств Ближнего Востока (Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ) до 14 марта. Это связано с безопасностью пассажиров в условиях текущей международной обстановки.

Кроме того, российский туроператор рассказал, что Абхазия оказалась самым дешевым направлением для отдыха на Черном море летом 2026 года. По его информации, недельная поездка по тарифу «все включено» обойдется от 61 тыс. рублей на троих человек. В Сухуме размещение в трехзвездочном отеле стоит от 61,2 тыс., в Гагре — от 74,3 тыс. рублей.

