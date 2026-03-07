Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 10:38

Атака иранских дронов на Дубай попала на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Атака иранских дронов-камикадзе на Дубай в субботу, 7 марта, попала на видео, опубликованное в Сети. Судя по кадрам, БПЛА сбили силы ПВО, после чего произошел взрыв. Сейчас аэропорт ОАЭ временно не принимает и не выпускает рейсы.

Ранее стало известно, что порядка 20 пассажирских самолетов, в том числе из Москвы, не могут приземлиться в аэропортах Дубая. По словам источника ТАСС, который знаком с ситуацией, воздушные судна будут находиться в зоне ожидания до получения разрешения на посадку.

До этого сообщалось, что «Аэрофлот» осуществит в марте 13 дополнительных парных рейсов в Таиланд и на Мальдивы и обратно транзитом через Ближний Восток, на которых может перевезти около 10 тыс. человек. По данным авиакомпании, рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 и Airbus A350.

Также появилась информация, что Катар на семь часов разрешил полеты в аэропорты на своей территории по предварительному согласованию и по строго установленным маршрутам. Как указал источник, близкий к ситуации, разрешение действует пока с 05:00 до 12:00 по всемирному времени (с 08:00 до 15:00 мск).

