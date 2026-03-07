Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 11:28

Звезда сериала «Склифосовский» и ее дочь погибли в аварии

Актриса Екатерина Ведунова и ее 15-летняя дочь погибли в ДТП в Мордовии

Актриса театра, кино и телевидения Екатерина Ведунова и ее 15-летняя дочь погибли в результате ДТП в Мордовии, сообщила артистка Марианна Прядко-Белоусова в соцсети «Вконтакте». Трагедия, предположительно, произошла вечером 4 марта около 22:23.

В автокатастрофе погибла моя однокурсница, наша милая всеми любимая «Котя», Екатерина Ведунова... Погибла и дочь Катюши... Невозможно поверить, — написала она.

По данным ГИБДД, 77-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Луидор», следовавшей в направлении Пензы. 45-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Водитель и 70-летняя пассажирка Renault с травмами были госпитализированы. 15-летняя девочка умерла в больнице.

За плечами Ведуновой более десяти киноработ. Широкому зрителю она известна по ситкомам «Универ. Новая общага» и «СашаТаня», исторической драме «Годунов», а также сериалам «Чернобыль», «Склиф» и «Склифосовский».

Ранее сообщалось о смерти жены солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова. По информации источника, Мария Эдельвейс скончалась 1 марта в больнице от последствий почечной недостаточности. Известно, что пара познакомилась еще в 2004 году. Тогда избранница артиста работала моделью. Они поженились в 2008 году.

