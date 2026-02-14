Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 19:03

ФСИН прояснила ситуацию с закупкой сладкой ваты и попкорна для заключенных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Аппараты для приготовления сладкой ваты и попкорна, закупленные исправительной колонией № 2 в Мордовии, предназначены для организации производства и трудоустройства осужденных, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН. Полученная таким образом продукция реализуется в магазинах при исправительных учреждениях.

Аппараты для приготовления сладкой ваты и попкорна приобретались исправительной колонией № 2 в целях организации производства, трудоустройства осужденных и реализации полученной продукции в магазинах при исправительных учреждениях, а также на выставочно-ярмарочных мероприятиях, — говорится в сообщении.

Уточняется, что все государственные контракты заключены руководством колоний в соответствии с законодательством. Деньги на оборудование были получены благодаря приносящей доход деятельности. При этом сумма закупок составила не более 191 тыс. рублей.

Ранее появилась информация, что исправительные колонии Мордовии, предназначенные для пожизненно заключенных, закупили аппараты для сладкой ваты и попкорна. Там также появится кинопроектор, на котором можно смотреть фильмы в 3D.

Мордовия
колонии
тюрьмы
заключенные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ревва рассказал о семейных традициях празднования Дня святого Валентина
Турецкий наркоман набросился на полицейских с ножом
«Будь ты проклят!»: Ревва рассказал курьезную историю про свою фанатку
Джиган рассказал, поздравил ли он Самойлову с 14 февраля
Раскрыто, почему оплата картой стала невыгодна в России
Мюнхен-2026: оскорбления, как Орбан поставил Зеленского на место
«Могу иногда»: Джиган раскрыл, что периодически делает при своих детях
Кети Топурия рассказала об отношении к ЗОЖ
У россиян отберут недвижимость в Финляндии? «Схема Долиной», что известно
Глыба снега рухнула прямо на детей в российском регионе
Судный день в Одессе, битва сверхдержав, прокат Гуменника на ОИ: что дальше
На Украине завели дело против комика Сабурова
Смерть на Кипре: что известно о гибели россиян в Европе, подозрения
Врачи перечислили сигналы остановки сердца у молодых
Посол раскрыл число проживающих на Бали россиян
Красный дракон «накроет» Москву: фото с празднования китайского Нового года
«Уроки прошлого»: в Испании «встали на колени» перед ядерными державами
Стармер заявил о желании вернуть Британию в «объятия» Евросоюза
Олимпийская чемпионка не выдержала и разрыдалась на Играх
Режиссер «Слова пацана» намекнул на продолжение сериала
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.