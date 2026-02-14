ФСИН прояснила ситуацию с закупкой сладкой ваты и попкорна для заключенных

ФСИН прояснила ситуацию с закупкой сладкой ваты и попкорна для заключенных

Аппараты для приготовления сладкой ваты и попкорна, закупленные исправительной колонией № 2 в Мордовии, предназначены для организации производства и трудоустройства осужденных, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН. Полученная таким образом продукция реализуется в магазинах при исправительных учреждениях.

Аппараты для приготовления сладкой ваты и попкорна приобретались исправительной колонией № 2 в целях организации производства, трудоустройства осужденных и реализации полученной продукции в магазинах при исправительных учреждениях, а также на выставочно-ярмарочных мероприятиях, — говорится в сообщении.

Уточняется, что все государственные контракты заключены руководством колоний в соответствии с законодательством. Деньги на оборудование были получены благодаря приносящей доход деятельности. При этом сумма закупок составила не более 191 тыс. рублей.

Ранее появилась информация, что исправительные колонии Мордовии, предназначенные для пожизненно заключенных, закупили аппараты для сладкой ваты и попкорна. Там также появится кинопроектор, на котором можно смотреть фильмы в 3D.