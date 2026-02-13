Российским заключенным предоставят попкорн и сладкую вату

Исправительные колонии Мордовии, предназначенные для пожизненно заключенных, закупили аппараты для сладкой ваты и попкорна, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, там также появится кинопроектор, на котором можно смотреть фильмы в 3D.

В частности, попкорн и сладкая вата появятся в исправительной колонии № 6. Там отбывают наказание маньяки Михаил Попков и Владимир Белов, а также грузинский наемник Мамука Гацерелия.

Помимо этого, исправительная колония № 3 закупила светомузыку, беспроводную колонку и проектор с экраном. Такое же оборудование появилось в колонии № 4, где содержатся иностранцы, а колония № 2 приобрела аппараты для попкорна.

Ранее появилась информация, что в тюрьмах Кузбасса в 2025 году родилось 26 детей. Сейчас на территории региона две действующие женские колонии. Они расположены в поселке Первый и Новоивановский-1. Женщинам не приходится рожать на территории колонии — в установленный срок их переводят в обычные роддома. Роженицы из мест лишения свободы получают полноценную медицинскую помощь.