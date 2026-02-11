Зимняя Олимпиада — 2026
В тюрьмах Кузбасса в прошлом году родилось 26 детей

В тюрьмах Кузбасса в 2025 году родилось 26 детей, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН Кузбасса. Сейчас на территории региона две действующие женские колонии.

Сообщается, что они расположены в поселке Первый и Новоивановский-1. Женщинам не приходится рожать на территории колонии — в установленный срок их переводят в обычные роддома.

Роженицы из мест лишения свободы получают полноценную медицинскую помощь. С начала этого года у заключенных родилось уже шесть детей.

Ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал, что после трагедии в роддоме №1 Новокузнецка необходимо пересмотреть работу женских консультаций и систему дородового контроля. Соответствующее заявление он сделал на аппаратном совещании в правительстве области.

