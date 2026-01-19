В Кузбассе пересмотрят работу женских консультаций

После трагедии в роддоме №1 Новокузнецка необходимо пересмотреть работу женских консультаций и систему дородового контроля, заявил губернатор Кузбасса Илья Середюк. Соответствующее заявление он сделал на аппаратном совещании в правительстве области.

Теперь по ситуации по роддому города Новокузнецка. Она показала необходимость пересмотра работы дородового контроля, медицинского контроля за будущими мамами. Нам необходимо пересмотреть всю систему работы женских консультаций, работы по осмотру, профилактике женских болезней в дородовой период, — заключил Середюк.

Ранее работу акушерского стационара в Новокузнецке приостановили на 90 суток после гибели девяти младенцев. В ходе проверки выявили нарушения санитарных норм и правил безопасности. В больнице планируют провести ремонт и устранить недочеты.

До этого академик Александр Румянцев заявил, что ситуацию в роддомах и больницах могут улучшить специальные центры по контролю за инфекциями. В возглавляемом им центре создана служба, объединяющая опыт Германии и США, куда входят эпидемиологи, микробиологи и подразделения, контролирующие чистоту оборудования.