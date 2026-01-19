Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 16:13

В Кузбассе пересмотрят работу женских консультаций

Губернатор Кузбасса призвал пересмотреть работу женских консультаций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

После трагедии в роддоме №1 Новокузнецка необходимо пересмотреть работу женских консультаций и систему дородового контроля, заявил губернатор Кузбасса Илья Середюк. Соответствующее заявление он сделал на аппаратном совещании в правительстве области.

Теперь по ситуации по роддому города Новокузнецка. Она показала необходимость пересмотра работы дородового контроля, медицинского контроля за будущими мамами. Нам необходимо пересмотреть всю систему работы женских консультаций, работы по осмотру, профилактике женских болезней в дородовой период, — заключил Середюк.

Ранее работу акушерского стационара в Новокузнецке приостановили на 90 суток после гибели девяти младенцев. В ходе проверки выявили нарушения санитарных норм и правил безопасности. В больнице планируют провести ремонт и устранить недочеты.

До этого академик Александр Румянцев заявил, что ситуацию в роддомах и больницах могут улучшить специальные центры по контролю за инфекциями. В возглавляемом им центре создана служба, объединяющая опыт Германии и США, куда входят эпидемиологи, микробиологи и подразделения, контролирующие чистоту оборудования.

Кузбасс
роддома
консультации
беременные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Челябинском полный людьми автобус столкнулся с грузовиками
Офис разработчика GTA VI оцепили из-за угрозы взрыва
Россиянам дали совет, где отдыхать вместо недружественной Финляндии
Один любовник на три мертвых женщины: новые подробности дела убийцы из Гоа
Стали известны детали убийства 18-летнего юноши в Электростали
Нижегородский Россельхознадзор выявил 16 партий овощей с вредителями
Суд решил оставить в СИЗО убийцу федерального судьи
Отмена двух свадеб, диабет, новый муж: как живет актриса Валерия Ланская
Смерть бойцов от холода и новое наступление: новости СВО на вечер 19 января
Тот самый гигант! Что такое помело, чем полезно и как выбрать сладкий плод
В Воронеже оцепили двор офиса из-за найденной гранаты
Прокуратура направила в суд дело о пытках и убийствах российских военных
В одном из российских регионов мигранты не смогут работать дворниками
Российская сторона и MOL согласовали условия соглашения по NIS
Самая высокая собака в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса
В Прикамье сироты получили жилье после семи лет ожидания
Необъяснимая вспышка вызвала «снежный шторм» и увеличила радиацию на орбите
В Госдуме ужаснулись словам депутата о том, что «раньше рожали в поле»
Полиция Петербурга обнаружила девять нелегалов во время рейда на овощебазе
Деятельность французской Vigo Law Firm признали нежелательной в России
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.