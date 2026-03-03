Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 09:43

Россиянин под наркотиками попытался прорваться в детский сад

Росгвардия задержала пытавшегося прорваться в детский сад в Петербурге мужчину

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Неадекватный мужчина пытался прорваться в детский сад в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Очевидцы предположили, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Момент задержания попал на видео.

На кадрах видно, как двое сотрудников Росгвардии скручивают нарушителя, укладывая его лицом в снег. Судя по дальнейшей записи, сделанной в машине правоохранителей, задержанный бредил. Проверка паспорта показала, что петербуржец прописан в районе Усть-Славянка. В связи с произошедшим родители малышей пожаловались на отсутствие в учреждении четкого пропускного режима.

Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев наградил почетными грамотами двух педагогов за героизм во время нападения на детсад Бугуруслана. Глава региона отметил, что поступок женщин — пример для многих, а их история станет ориентиром в подобных ситуациях.

До этого в туалете детского сада на северо-востоке Москвы обнаружили голого мужчину. Ночью сторож услышал странный шум на верхнем этаже здания и нажал кнопку тревожной сигнализации. По словам задержанного, он прятался «от бандитов» и решил переночевать в детсаду.

