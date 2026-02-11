Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 13:12

В Оренбуржье наградили работниц детсада, на который напал мужчина с ножом

В Оренбуржье наградили двух педагогов за героизм во время нападения на детсад

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил в MAX о награждении почетными грамотами двух педагогов за героизм во время нападения на детсад Бугуруслана. Глава региона отметил, что поступок женщин — пример для многих, а их история станет ориентиром в подобных ситуациях.

Лия Галеева и Людмила Платонова — пример для многих из нас. Сегодня встретился с воспитателями из Бугуруслана, — написал Солнцев.

Ранее стало известно, что ворвавшегося в бугурусланский детский сад с ножом мужчину задержали. Следственные органы по Оренбургской области возбудили уголовные дела сразу по двум статьям: покушение на убийство и халатность.

Жительница города рассказала, что в детском саду Бугуруслана не было охраны. По ее словам, мужчина не имел видимых причин для нападения. Она отметила, что воспитателям учреждения самостоятельно пришлось обезвреживать злоумышленника.

До этого в Кодинске восьмиклассница напала с ножом на сверстницу после конфликта с учителем. По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

