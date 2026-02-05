Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 13:30

Напавшего на детский садик мужчину задержали

СК РФ: ворвавшийся в детский сад с ножом пьяный мужчина был задержан

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ворвавшегося в детский сад с ножом мужчину задержали, сообщили в СК по Оренбургской области. Инцидент случился в Бугуруслан. Следственные органы по Оренбургской области возбудили уголовные дела сразу по двум статьям: о покушении на убийство и о халатности.

Воспитанники учреждения не пострадали, — уточнили в ведомстве.

Правоохранители намерены дать правовую оценку не только действиям нападавшего, но и мерам по обеспечению безопасности в образовательном учреждении, которые позволили вооруженному человеку беспрепятственно попасть внутрь. На месте происшествия продолжается осмотр и сбор улик.

Установлено, что злоумышленник в состоянии опьянения проник в здание дошкольного учреждения и, поднявшись на второй этаж, ранил одну из воспитательниц. Пострадавшему педагогу была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее в Кодинске восьмиклассница напала с ножом на сверстницу после конфликта с учителем. По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, а с дебоширкой и ее семьей работают сотрудники полиции.

детские сады
задержания
СК РФ
Оренбургская область
