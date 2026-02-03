Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 14:43

Девочка устроила кровавую разборку в школе под Красноярском

Школьница напала с ножом на сверстницу в Красноярском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Школьница напала с ножом на сверстницу в Кодинске Красноярского края после конфликта с учителем, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по региону. По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела.

Третьего февраля 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 14-летняя учащаяся одной из школ города Кодинска после конфликта с учителем причинила ножом телесное повреждение своей сверстнице, — сказали в ведомстве.

Пострадавшей была оказана медицинская помощь, после чего ее отпустили домой. Нападавшую ученицу задержали на месте происшествия. С ней и ее семьей работают сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В Уфе девятиклассник напал на свою гимназию утром 3 февраля. Известно, что школьник выстрелил в учителя и трех одноклассников из пластикового пневматического автомата. Как уточнили в МВД Башкирии, подросток также взорвал петарду во время нападения. Его задержали прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.

школы
нападения
школьницы
Красноярский край
