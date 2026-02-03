В МВД раскрыли подробности нападения на школу в Уфе Девятиклассник стрелял в учителя и трех детей в Уфе из пневматического автомата

Девятиклассник, напавший на гимназию в Уфе, выстрелил в учителя и трех одноклассников из пластикового пневматического автомата, сообщили в МВД Башкирии. По данным ведомства, школьник также взорвал петарду во время нападения. Его задержали прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.

По предварительной информации, один из учеников девятого класса гимназии №16 прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вызов о происшествии поступил около 11:00, после чего к школе выехали сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб. На месте работает министр внутренних дел республики Александр Воронежский. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Сети появились кадры из гимназии, на которую напал школьник с травматическим пистолетом. На опубликованном видео ученики рассказывают, что их закрыли после урока физкультуры, так как на школу напал девятиклассник.