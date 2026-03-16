16 марта 2026 в 01:52

Орбан заподозрил Евросоюз в подготовке к военным действиям

Орбан заподозрил Евросоюз в подготовке к военным действиям

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press
Лидеры Евросоюза не желают прекращения боевых действий на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, главы стран готовятся отправить туда своих солдат, чтобы спровоцировать расширение конфликта.

Они не хотят предотвратить проблемы, они хотят идти в бой, больше денег, больше оружия, больше солдат. Невозможно знать день или час, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю, но это произойдет, — отметил Орбан.

Министр добавил, что стремится сохранить спокойную и безопасную жизнь для детей Венгрии. Он добавил, что молодежь должна строить свою жизнь в родной стране, а не погибать по прихоти Киева.

В воскресенье, 15 марта, в Будапеште стартовал многотысячный Марш мира. Шествие организовано в знак поддержки курса венгерского кабинета министров, который продолжает отклонять запросы о предоставлении военной помощи Киеву, игнорируя попытки давления со стороны президента Владимира Зеленского.

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет запугать Венгрию и добиться от нее уступок с помощью давления. По его словам, Будапешт не поддастся на шантаж и будет отстаивать собственные интересы.

