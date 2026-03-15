Жители страны ЕС вышли на многотысячный марш против помощи Зеленскому Многотысячный «Марш мира» против помощи Украине стартовал в столице Венгрии

Многотысячный «Марш мира» стартовал в Будапеште по инициативе правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз», сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Шествие организовано в знак поддержки курса венгерского кабинета министров, который продолжает отклонять запросы о предоставлении военной помощи Киеву, игнорируя попытки давления со стороны украинского президента Владимира Зеленского.

Участники акции следуют по центральным магистралям венгерской столицы к площади Лайоша Кошута. Именно там у стен государственного парламента намечен митинг, где главным оратором станет премьер-министр Виктор Орбан. Организаторы анонсировали рекордную численность процессии в этом году. В прошлом подобное мероприятие собирало до 80 тыс. человек.

Ранее Зеленский сообщил о готовности Киева к диалогу с любым венгерским главой, не имеющим связей с Российской Федерацией. По его оценке, нынешний премьер-министр Венгрии, напротив, культивирует враждебные по отношению к Украине взгляды.

Кроме того, Орбан, обращаясь к своим единомышленникам в преддверии акции, подчеркнул, что Будапешт не станет украинской колонией и не уступит давлению со стороны Киева. В своей речи политик упомянул о прекращении поставок нефти, организованном Зеленским для принуждения венгерских властей одобрить евроинтеграцию Украины.