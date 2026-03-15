Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 15:42

Жители страны ЕС вышли на многотысячный марш против помощи Зеленскому

Многотысячный «Марш мира» против помощи Украине стартовал в столице Венгрии

Будапешт Будапешт Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Многотысячный «Марш мира» стартовал в Будапеште по инициативе правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз», сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Шествие организовано в знак поддержки курса венгерского кабинета министров, который продолжает отклонять запросы о предоставлении военной помощи Киеву, игнорируя попытки давления со стороны украинского президента Владимира Зеленского.

Участники акции следуют по центральным магистралям венгерской столицы к площади Лайоша Кошута. Именно там у стен государственного парламента намечен митинг, где главным оратором станет премьер-министр Виктор Орбан. Организаторы анонсировали рекордную численность процессии в этом году. В прошлом подобное мероприятие собирало до 80 тыс. человек.

Ранее Зеленский сообщил о готовности Киева к диалогу с любым венгерским главой, не имеющим связей с Российской Федерацией. По его оценке, нынешний премьер-министр Венгрии, напротив, культивирует враждебные по отношению к Украине взгляды.

Кроме того, Орбан, обращаясь к своим единомышленникам в преддверии акции, подчеркнул, что Будапешт не станет украинской колонией и не уступит давлению со стороны Киева. В своей речи политик упомянул о прекращении поставок нефти, организованном Зеленским для принуждения венгерских властей одобрить евроинтеграцию Украины.

Евросоюз
Венгрия
Украина
Владимир Зеленский
марши
митинги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.